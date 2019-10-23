"Будем радовать болельщиков": первые слова Хачериди после перехода в клуб Милевского

Евгений Хачериди / Фото: Динамо Брест

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Экс-защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Евгений Хачериди перешел в "Динамо-Брест", где выступает нападающий Артем Милевский. Евгений прокомментировал уже свой переход.

"Всем спасибо за прием. Очень рад здесь оказаться. Хочу, в первую очередь, команде помогать. Знаю, что это амбициозный проект, поставлены самые высокие задачи. Будем к ним идти все вместе, все будет хорошо. Буду максимально выкладываться, будем радовать болельщиков. Мы для них играем. Пусть приходят на стадион, а мы их будем радовать. Победа будет всегда", – рассказал Хачериди.

За "Динамо"-Брест выступает другой бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины нападающий Артем Милевский, а также еще два украинца — Александр Нойок и Алексей Хобленко.

Как сообщалось ранее, Евгений Хачериди рассказал, за кого он точно не будет играть. На вопрос, нет ли у него желания примкнуть на время к какой-то аматорской команде, Женя отрезал: "Нет, с аматорами играть не хочу".

Смотрите, как Евгений Хачериди забивал за киевское "Динамо"

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