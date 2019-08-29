"Я – везде": Хачериди рассказал, за кого он точно не будет играть

Евгений Хачериди. Фото: ФК ПАОК

Этим летом экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди покинул греческий ПАОК, в котором провел предыдущий сезон, а с новым местом работы так и не определился. Пока его агент занимается поисками нового клуба, сам футболист находится в Киеве и самостоятельно поддерживает форму.

"У меня все нормально. Пока в поисках, – рассказал "Сегодня" 32-летний Евгений Хачериди. – Но пока нет команды – нет и настроения о чем-то говорить. Но тренироваться – тренируюсь. Все в индивидуальном порядке. Видели меня на Банникова? Я – везде (с улыбкой). Тренируюсь очень много".

Но на вопрос, нет ли у него желания примкнуть на время к какой-то аматорской команде, Женя отрезал: "Нет, с аматорами играть не хочу".

Смотрите, как Хачериди забивал за киевское "Динамо"

Как сообщалось ранее, Хачериди может стать игроком румынского клуба по рекомендации Луческу. "Я позвонил Мирче, чтобы попросить порекомендовать нам хорошего защитника. Луческу назвал Хачериди. Нам стоит прислушаться. Луческу – величайший человек в румынском футболе", – говорит президент "Стяуа" Джиджи Бекали.

Также мы рассказывали, что слухи о переезде Хачериди в Москву опроверг фитнес-тренер футболиста. Личный тренер украинского защитника, а также гендиректор ЦСКА говорят, что экс-динамовец не едет в Россию.

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