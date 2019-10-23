Миля, встречай: Евгений Хачериди стал игроком "Динамо"

Евгений Хачериди / Фото: AFP

Украинский защитник Евгений Хачериди продолжит карьеру в "Динамо-Брест", сообщает официальный сайт клуба. Ранее мы писали, что экс-игрока "Динамо" и сборной Украины предлагают итальянскому клубу.

Контракт центрбека начнет действовать с первого января 2020 года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года.

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Экс-игрок киевского "Динамо" находился в статусе свободного агента после того, как юридически расторг соглашение с ПАОКом. Всего же 32-летний футболист сыграл за греческую команду в трех матчах чемпионата и получил две желтые карточки.

За "Динамо-Брест" выступают три представителя из Украины – полузащитник Александр Нойок, нападающие Артем Милевский и Алексей Хобленко.

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Как сообщалось ранее, Евгений Хачериди рассказал, за кого он точно не будет играть. На вопрос, нет ли у него желания примкнуть на время к какой-то аматорской команде, Женя отрезал: "Нет, с аматорами играть не хочу".

Смотрите, как Хачериди забивал за "Динамо"

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