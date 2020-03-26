Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Будете играть, пока не закроем сезон, – Международная федерация введет обязательство для клубов

26 марта, 19:32

Вадим Авдасев

ФИФА ищет выходы после карантина из-за коронавируса

Международная федерация футбола пытается не допустить хаоса после того, как карантин из-за коронавируса завершится, и клубы вернутся к игре. Предполагается, что сезон 2019/2020 будет доигран в любом случае, и, вероятнее всего, многие матчи пройдут уже летом. Тогда как контракты у футболистов чаще всего заканчиваются в мае, когда и закрывается сезон. Мы писали, что ФИФА намерена продлить трансферное окно до конца года.

Чтобы работники досрочно не разбежались из клубов, ФИФА хочет обязать клубы продлить заканчивающиеся контракты с игроками и тренерами до фактического завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ организации.

В нем говорится, что "если срок действия соглашения истекает в начальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения". Тот же принцип должен применяться к контрактам на следующий сезон: то есть, срок начала их действия должен согласовываться с изменениями календаря.

Реклама

Читайте о том, что испанский футболист работает в аптеке во время пандемии коронавируса.

Вспомним, как "Реал" и "Манчестер Сити" играли в плей-офф Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

клуб футбол сезон ФИФА контракты

Источник: Футбол 24

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...