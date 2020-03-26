Будете играть, пока не закроем сезон, – Международная федерация введет обязательство для клубов

Международная федерация футбола пытается не допустить хаоса после того, как карантин из-за коронавируса завершится, и клубы вернутся к игре. Предполагается, что сезон 2019/2020 будет доигран в любом случае, и, вероятнее всего, многие матчи пройдут уже летом. Тогда как контракты у футболистов чаще всего заканчиваются в мае, когда и закрывается сезон. Мы писали, что ФИФА намерена продлить трансферное окно до конца года.

Чтобы работники досрочно не разбежались из клубов, ФИФА хочет обязать клубы продлить заканчивающиеся контракты с игроками и тренерами до фактического завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ организации.

В нем говорится, что "если срок действия соглашения истекает в начальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения". Тот же принцип должен применяться к контрактам на следующий сезон: то есть, срок начала их действия должен согласовываться с изменениями календаря.

Реклама

Читайте о том, что испанский футболист работает в аптеке во время пандемии коронавируса.

Вспомним, как "Реал" и "Манчестер Сити" играли в плей-офф Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама