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Снял бутсы и ушел продавать лекарства: испанский футболист работает в аптеке во время пандемии

26 марта, 10:27

Елена Павлова

Игрок вернулся на родину перед Рождеством и поддержал семейный бизнес в Галисии

Бывший футболист "Сельты" испанец Антонио Довале во время пандемии коронавируса работает в аптеке своей семьи. По информации Marca, игрок вернулся на родину перед Рождеством и устроился в аптеку города Галисия, когда в Испании начался распространяться коронавирус. Ранее мы про суровые будни карантина в Испании: футболиста оштрафовали за поездку на авто в центр города.

Отметим, что Довале выступал за "Сельту" с 2009 по 2014 год и провел за клуб более 50 матчей. Начинал сезон 29-летний вингер в чемпионате Таиланда. Также за плечами Довале испанские "Леганес" и "Райо Вальекано", и опыт выступления в чемпионатах США, Индии и Кипра.

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Напомним, что вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае, а 11 марта была объявлена ВОЗ пандемией. В мире зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Испания является четвертой страной в мире по количеству зараженных – более 49 тысяч и 3 647 человек не сумели спасти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания футболист аптека коронавирус Сельта

Источник: Marca

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