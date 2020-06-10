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Будут брать измором: матч "Динамо" в Кубке Украины поставили на два часа дня

10 июня, 19:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стало известно точное время начала полуфинальных матчей Кубка Украины

Определилось место и время проведения полуфинальных матчей Кубка Украины. Напомним, за национальный Кубок продолжают борьбу киевское "Динамо", "Мариуполь", полтавская "Ворскла" и перволиговый "Минай".

Украинская ассоциация футбола подтвердила ранее появившиеся слухи, что матч между "Минаем" и "Динамо" был перенесен на два часа дня, несмотря на высокую температуру и тот факт, что зрители не смогут посетить поединок из-за карантина.

Отметим, что полуфинальные матчи били разведены по разным неделям. Финалисты определятся по итогам одной встречи. В случае ничьей в основное время команды сыграют дополнительные два тайма по 15 минут и при необходимости будут бить послематчевые пенальти.

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Расписание матчей Кубка Украины:

17 июня

14.00 "Минай" – "Динамо"
Минай. Стадион "Минай"

24 июня

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19.30 "Мариуполь" – "Ворскла"
Мариуполь. Стадион им. В. С. Бойко.

Напомним, что финал Кубка Украины запланирован на 8 июля и должен пройти во Львове на "Арене Львов". Матч пройдет при пустых трибунах, а на стадионе одновременно смогут находиться не более 200 человек. Отметим, что изначально на проведение финала Кубка Украины претендовал Тернополь. Главный матч турнира планировали провести 13 мая, но свои коррективы в календарь внесла пандемия коронавируса.

Также на матчи Кубка Украины будет распространяться изменение правил футбола, а именно до конца текущего сезона команды смогут проводить пять замен в матче. Как и раньше, по ходу встречи команды смогут провести три замены, а еще двух новых игроков тренеры смогут выпустить в перерыве.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Ингулец" в предыдущем финале Кубка Украины:

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Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев ФК Мариуполь Кубок Украины Ворскла Полтава Минай

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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