Буффон решил остаться в "ПСЖ" после провала в Лиге чемпионов

Итальянский голкипер продлил соглашение с парижанами до лета 2020 года

Роковая ошибка Буффона в матче с "МЮ". Фото: AFP

Буффон решил остаться в "ПСЖ" после провала в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0ca/182/5c80ca1825ef7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0ca/182/5c80ca1825ef7.jpg 2019-03-07T09:37:00+02:00 Футбол Итальянский голкипер продлил соглашение с парижанами до лета 2020 года

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон останется в французском клубе минимум еще на один сезон. Контракт 41-летнего футболиста истекал по окончании сезона-2018/19, но стороны договорились о его продлении до лета 2020 года. Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на Sky Italia, где работает жена вратаря Илария Д’Амико.

В договоре Буффона была прописана опция, позволяющая пролонгировать договор еще на сезон. Источник не исключает, что итальянский голкипер может задержаться в Париже и до 2021 года.

Накануне "ПСЖ" с Буффоном в воротах проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир. Неудачная игра Буффона привела к второму голу в ворота хозяев. Первый матч парижане выиграли на выезде – 2:0.

Напомним, что сегодня в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и киевским "Динамо". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо".

Анонс противостояния "Челси" – "Динамо" в Лиге Европы:

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