Онлайн матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо"

Мультимедийная трансляция первого поединка 1/8 финала ЛЕ

Онлайн матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c3/7dc/5c80c37dc79c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c3/7dc/5c80c37dc79c8.jpg 2019-03-07T09:09:46+02:00 Футбол Мультимедийная трансляция первого поединка 1/8 финала ЛЕ

В четверг, 7 марта, в Лондоне пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и киевским "Динамо". Начало поединка на "Стэмфорд Бридж" в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию с фото со стадиона и видеоповторами ключевых моментов.

Интересно, что на матч придет бывший игрок "Динамо" и "Челси" Андрей Шевченко. Ныне наставник сборной Украины будет просматривать киевских игроков накануне старта в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

БУКМЕКЕРЫ О МАТЧЕ "ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО"

Английский клуб является фаворитом, как сегодняшнего матча, так и в целом противостояния. Котировки на победу "Челси" – 1.28, на ничью – 5.50, на победу "Динамо" – 11.50. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги Европы: "Челси" – 1.14, "Динамо" – 5.00.

ЦИТАТЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич:

"Перед началом каждого матча, думаю, что шансы всегда 50 на 50".

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри:

"Динамо" – сильная, молодая команда с очень быстрыми вингерами. Нам будет нелегко. Чтобы пройти дальше, нужно продемонстрировать все, на что мы способны".

"ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО": ПУТЬ В 1/8 ФИНАЛА

Лондонцы вышли в плей-офф Лиги Европы, набрав по шесть очков в матчах с ПАОК (1:0 в гостях, 4:0 дома) и БАТЭ (3:1 дома, 1:0 в гостях) и четыре очка в матчах с "Види" (1:0 дома, 2:2 в гостях). В 1/16 финала они без особых проблем разобрались с "Мальме" – 2:1 в гостях, 3:0 дома.

"Динамо" также не испытало особых проблем на групповом этапе. Киевляне финишировали на первом месте, опередив "Ренн", "Астану" и "Яблонец", а в первом раунде плей-офф справились с "Олимпиакосом" (2:2 на выезде, 1:0 дома).

"Динамо" также не испытало особых проблем на групповом этапе. Киевляне финишировали на первом месте в квартете К, опередив "Ренн" (3:1, 2:1, "Астану" (2:2, 1:0) и "Яблонец" (0:1, 2:2), а в первом раунде плей-офф справились с "Олимпиакосом" (2:2 на выезде, 1:0 дома).

"ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО": ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Челси" и "Динамо" попали в одну группу в Лиге чемпионов-2015/16. Действовавшие чемпионы Англии набрали в двух матчах четыре очка: в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а судьбу ответной встречи в пользу лондонского клуба решил блестящий штрафной Виллиана в концовке – 2:1. Оба клуба вышли в 1/8 финала ("Челси" с первого места), но дальше не пробились.

Как сообщалось ранее, матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.

Также сообщалось, что экс-тренер "Динамо" прогнозирует в Лондоне "ад" для киевлян.

Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси":

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