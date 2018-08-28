Букмекеры о матче "Динамо" – "Аякс": шансы киевлян выйти в группу ЛЧ составляют 13 процентов

Сегодня, 19:10

Эксперты считают, что в матче в Киеве будет много голов, но "Динамо" не сможет выполнить задачу выхода в групповой этап

Футболисты &quot;Аякса&quot; - фавориты матча против &quot;Динамо&quot;. Фото AFP
Футболисты "Аякса" - фавориты матча против "Динамо". Фото AFP

Прогноз букмекеров на матч ответный "Динамо" – "Аякс" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов неутешительный для киевского клуба. Эксперты считают гостей фаворитами как матча, так и всего противостояния, в первой игре которого голландский клуб одержал победу со счетом 3:1. Матч "Динамо" – "Аякс" в Киеве начнется в 22:00, текстовый онлайн идет на нашем сайте.

Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным, гости – небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Аякса" в ответной игре равен 2.50, тогда как на победу "Динамо" он составляет 2.70, а на ничью – 3.55.

Котировки на победу в противостоянии и выход в групповой этап Лиги чемпионов по итогам двух матчей: "Аякс" 1.10, "Динамо" 7.10. Таким образом, математически шансы киевлян попасть в группу ЛЧ оцениваются всего в 13 процентов.

Также букмекеры считают, что матч в Киеве может быть богатым на забитые мячи. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.69, тогда как на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.17.

Напомним, что в первом матче неделю назад в Амстердаме "Аякс" победил "Динамо" со счетом 3:1.
букмекеры, Лига чемпионов, Динамо Киев, Аякс Амстердам

Вы сейчас просматриваете новость "Букмекеры о матче "Динамо" – "Аякс": шансы киевлян выйти в группу ЛЧ составляют 13 процентов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Тен Хаг. Фото Twitter

Тренер "Аякса": "Нам может быть достаточно одного гола в Киеве"

Вчера, 20:23

Эрик тен Хаг прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов

Футбол

Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Александр Хацкевич: "Нужны агрессия и прессинг с первых минут"

Вчера, 18:09

Главный тренер "Динамо" - о предстоящем матче Лиги чемпионов
Загрузка...

Футбол

Виктор Цыганков. Фото ФК "Динамо"

Цыганков: Мы умрем, чтобы обыграть "Аякс"

Вчера, 17:54

Полузащитник "Динамо" - о предстоящем матче Лиги чемпионов

Футбол

По дороге в Киев. Фото Twitter

"Аякс" везет в Киев 21 футболиста на матч против "Динамо"

Вчера, 17:29

Команды сыграют в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов
Загрузка...