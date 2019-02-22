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Букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки

Сегодня, 15:28

Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Киевляне - аутсайдеры противостояния с "Челси"
Тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Киевляне - аутсайдеры противостояния с "Челси". Фото: AFP
Букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff8/83b/5c6ff883b6fb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff8/83b/5c6ff883b6fb7.jpg Футбол Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам

В пятницу в Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой стало известно, что на этой стадии киевское "Динамо" сыграет с английским "Челси". Аналитики букмекерских контор уже опубликовали котировки на проход в четвертьфинал. Украинский клуб – аутсайдер противостояния, коэффициент на выход "Челси" в 1/4 финала Лиги Европы составляет 1.20, тогда как на успех "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 4.00. Таким образом, букмекеры оценивают шансы команды Александра Хацкевича пройти в следующий раунд турнира в 23 процента.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы и котировки на проход в 1/4:

  • "Челси" (Англия) – "Динамо" (Украина): 1.20 – 4.00
  • "Айнтрахт" (Германия) – "Интер" (Италия): 2.40 – 1.50
  • "Динамо" (Хорватия) – "Бенфика" (Португалия): 2.55 – 1.45
  • "Наполи" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия): 1.40 – 2.75
  • "Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия): 1.30 – 3.20
  • "Севилья" (Испания) – "Славия" (Чехия): 1.19 – 4.25
  • "Арсенал" (Англия) – "Ренн" (Франция): 1.22 – 3.80
  • "Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания): 2.00 – 1.75

Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.

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Тег букмекеры, Лига Европы, Динамо Киев

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