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Букмекеры оценили шансы "Шахтера" на выигрыш Лиги Европы после победы над "Базелем"

12 августа, 09:04

Олег Люлька Олег Люлька

Фаворитом в борьбе за трофей называют соперника дончан по 1/2 финала "Интер". "Горняки" - четвертые в списке претендентов

Несмотря на уверенную победу "Шахтера" над "Базелем" 4:1, аналитики букмекерских контор не видят "горняков" среди главных претендентов на завоевание трофея Лиги Европы. Об этом свидетельствуют котировки букмекеров, обновленные после завершения поединков 1/4 финала розыгрыша.

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Главным фаворитом турнира, в котором осталось четыре участника, аналитики называют соперника "Шахтера" по полуфиналу итальянский "Интер". На завоевание миланцами трофея установлен коэффициент 2.60. Далее, по котировкам, идут "Манчестер Юнайтед" (2.80), "Севилья" (4.00) и "Шахтер" (9.00).

Напомним, в первом полуфинале Лиги Европы 16 августа, в Кельне, встречаются "Севилья" и "Манчестер Юнайтед", а 17 августа, в Дюссельдорфе, "Шахтер" сыграет с "Интером". Финал турнира пройдет 21 августа в Кельне.

"Шахтер" (Донецк)

"Шахтер" (Донецк) / Фото: Reuters

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Ранее защитник "горняков" Валерий Бондарь, накануне в поединке с "Базелем" дебютировавший в еврокубках, заявил, что "Шахтеру" по силам справиться с "Интером". "Нам все команды по силам. Мы – "Шахтер" (Донецк), и всегда ставим максимальные цели. Мистер сказал – финал! Поэтому "Интер" не "Интер", а нам надо проходить дальше. Будем восстанавливаться и готовиться к сопернику", – отметил после разгрома "Базеля" футболист "Шахтера".

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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прогноз Лига Европы Шахтер Донецк Манчестер Юнайтед Интер Италия Севилья котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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