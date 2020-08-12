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Защитник "Шахтера": "Мистер сказал – финал! Поэтому "Интер" не "Интер", а нам надо проходить дальше"

12 августа, 07:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Валерий Бондарь посвятил дебютный матч в еврокубках болельщиками и своей девушке

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о своем дебютном матче в еврокубках и победе над "Базелем" в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, "горняки" выиграли со счетом 4:1 и теперь сыграют в полуфинале с "Интером".

"Я очень долго этого ждал, долго шел к этому. Посвящаю победу и дебютный для меня матч в еврокубках всем болельщикам, которые за нас болели и переживали. Дома в Украине и за границей. А также своей семье – она всегда меня поддерживала, и отдельно своей девушке", – цитирует Бондаря официальный сайт "Шахтера".

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Также украинский защитник поделился ожиданиями от полуфинального матча с "Интером". Валерий считает, что "горнякам" по силам пройти вице-чемпиона Италии.

"Думаю, нам все команды по силам. Мы – "Шахтер" (Донецк), и всегда ставим максимальные цели. Мистер сказал – финал! Поэтому "Интер" не "Интер", а нам надо проходить дальше. Будем восстанавливаться и готовиться к сопернику. Смотреть игры "Интера". Нас ждет очень тяжелый матч", – добавил защитник.

Ранее мы опубликовали пресс-конференцию Луиша Каштру: "Более уверенно мы начали чувствовать себя при счете 3:0". Наставник "горняков" рассказал, что аналитики уже начали изучать следующего соперника в еврокубке.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Интер Италия Валерий Бондарь

Источник: Сегодня|Спорт

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