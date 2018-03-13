Букмекеры ставят на "Манчестер Юнайтед" в матче с "Севильей"

Во вторник в Манчестере пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "МЮ" – "Севилья". В первом матче три недели назад команды сыграли в нулевую ничью, таким образом максимально сохранив интригу. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев явными фаворитами матча. Так, коэффициент на победу команды Жозе Моуринью составляет всего 1.50, тогда как на победу "Севильи" 6.70, а на ничью – 4.40. Переведя эти котировки в вероятность исхода, получим шансы "МЮ" на победу равными 64 процентам, вероятность ничьей – 22%, победы "Севильи" – 14%.

Также букмекеры считают, что в поединке "Манчестер Юнайтед" – "Севилья" будет забито три или больше гола: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1,75, а на "меньше 2,5 голов" – 2.15.

Что касается котировок на выход в четвертьфинал, тот тут "МЮ" еще больший фаворит. Так, на "проход" англичан можно сделать ставку с коэффициентом 1.40, а на "проход" "Севильи" – за 3. Таким образом, вероятность выхода "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала составляет 68 процентов.

Напомним, что также сегодня проходит матч "Рома" – "Шахтер": онлайн трансляция.