Букмекеры верят в "Шахтер" больше, чем в "Бенфику", "Лион" и "Валенсию"

В Лиге чемпионов 26 ноября состоятся восемь матчей 5-го тура в группах, где еще никто из клубов не гарантировал себе пропуск в 1/8 финала. Но многие могут сделать это уже сегодня, а европейские букмекеры оценили шансы команд. Победа "Шахтера" в выездном поединке с "Хоффенхаймом" оценивается в 21%. В горняков букмекеры верят больше, чем в "Бенфику", которая тоже сегодня сыграет в Германии – с "Баварией".

Победа "Шахтера" оценивается с коэффициентом 4,9, победа "Бенфики" – 11, а победа "Янг Бойз" в гостях у "Манчестер Юнайтед" – 13.

Расписание матчей Лиги чемпионов 27 ноября и котировки букмекеров:

Группа E. 19:55. АЕК (Греция) – "Аякс" (Голландия) – "Футбол-2" (LIVE)

Котировки букмекеров: 5,8 – 3,9 – 1,61

Группа G. 19:55. ЦСКА (Россия) – "Виктория" (Чехия)

Котировки букмекеров: 1,73 – 3,7 – 5

Группа E. 22:00. "Бавария" (Германия) – "Бенфика" (Португалия)

Котировки букмекеров: 1,28 – 5,5 – 11

Группа F. 22:00. "Хоффенхайм" (Германия) – "Шахтер" (Украина) – "Футбол-1" (LIVE)

Котировки букмекеров: 1,67 – 4,33 – 4,6

Группа F. 22:00. "Лион" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия)

Котировки букмекеров: 7 – 5,25 – 1,4

Группа G. 22:00. "Рома" (Италия) – "Реал" (Испания) – "Футбол-2" (LIVE)

Котировки букмекеров: 3,5 – 3,6 – 2,05

Группа H. 22:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария)

Котировки букмекеров: 1,25 – 5,8 – 13

Группа H. 22:00. "Ювентус" (Италия) – "Валенсия" (Испания)

Котировки букмекеров: 1,38 – 4,75 – 9

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Напомним, что вчера "Шахтер" перед матчем с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов без Марлоса и Ракицкого тренировался в Германии.