"Шахтер" тренировался в Германии без Марлоса и Ракицкого

Сегодня вечером на стадионе "Рейн-Некар-Арена" в Зинсхайме тренировку перед матчем "Хоффенхайм" – "Шахтер" в Лиге чемпионов провела команда Паулу Фонсеки. В Германию донецкая команда отправилась утром по маршруту Киев – Штутгарт. Перелет занял три часа, потом горняки перебрались в Бад-Шенборн, где будут базироваться в ближайшие дни. Перед тренировкой Фонсека провел пресс-конференцию, где сделал яркое заявление.

Все 15 минут тренировки, открытые для СМИ, "горняки" провели на дальнем от ложи прессы краю поля, играя в квадраты. При этом, вели себя намного оживленнее, чем в аэропорту и самолете. Веселее всего было в квадрате, где компанию полевым игрокам (Степаненко, Коваленко, Матвиенко, Бутко) составили вратари Пятов и Шевченко. В одном из эпизодов Андрей, будучи "собачкой" поскользнулся на мокрой траве (тренировка проходила под моросящим дождем) и плюхнулся на пятую точку, чем вызвал дружный смех партнеров.

В Германии 27 ноября (начало игры – 22:00, прямая трансляция – "Футбол-1") с "Хоффенхаймом" могут сыграть 20 футболистов. Среди них нет лидеров команды – защитника Ракицкого и полузащитника Марлоса, которые остались дома.

На выездной матч Лиги чемпионов отправились:

вратари: Пятов, Шевченко;

защитники: Данченко, Бутко, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, Исмаили;

полузащитники: Степаненко, Патрик, Майкон, Коваленко, Нем, Дентиньо, Болбат, Сиприано, Тотовицкий, Тайсон;

нападающие: Мораес, Кайоде.

Эксперт Сергей Морозов оценил шансы "Хоффенхайма" и "Шахтера" и признал, что соотношение сил для "Шахтера" чуть хуже, чем было в первой игре с немцами: "У нас некоторые игроки сейчас только-только начали приходить в себя после травм".