Букмекеры ждут обилие голов в матче "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

От "Манчестер Сити" ждут голов / Фото: Reuters

Практически ни у кого не вызывает сомнения, что в сегодняшней встрече чемпионата Англии "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" гости должны победить. Поединок в Бирмингеме закроет программу 22-го тура английской Премьер-лиги. К слову, наш сайт ведет онлайн-трансляцию "Астон Вилла" – "Манчестер Сити".

Букмекерские конторы дают ожидаемо низкий коэффициент на победу команды Пепа Гвардиолы – 1.18. Тогда как успех хозяев выглядит чем-то из области невероятного: поставив на победу бирмингемцев, можно получить в 16 с половиной раз больше в случае, если произойдет нечто "фантастическое". Ничью оценивают в 8.60.

Узнайте, где смотреть матч "Астон Вилла" – "Манчестер Сити".

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В матче ожидают четыре забитых мяча. Причем вероятность того, что удастся отличиться хозяевам – довольно невысока. С коэффициентом 1.38 можно поставить, что хозяева не забью ни одного мяча. А вот гости из Манчестера отличатся три или четыре раза – так считают букмекеры.

Самый вероятный гол – от аргентинца Серхио Агуэро (коэф. – 1.50). Далее идут Марез (2.35), Бернарду Силва (2.50) и Кевин де Брюйне (2.65).

Смотрите, как "МанСити" разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов со счетом 5:1

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