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Где смотреть матч "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" – встречу команды Зинченко с полуфиналистом Кубка лиги

12 января, 13:48

Поединок Премьер-лиги начнется на "Вилла Парк" в Бирмингеме в 18:30 по киевскому времени

/ Фото: Reuters

Последним матчем 22-го тура английской Премьер-лиги будет встреча в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк" местной "Астон Виллы" и "Манчестер Сити". Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" онлайн уже ведет наш сайт.

Подопечные Дина Смита занимают 17-е место, всего на одно очко опережая "Борнмут", который находится уже в зоне вылета. А парни Пепа Гвардиолы все еще пытаются не отпустить далеко лидирующий "Ливерпуль", однако пока что борются за вторую позицию с "Лестером". В случае сегодняшнего успеха они обойдут "лис" и поднимутся с третьей строчки турнирной таблицы. Сейчас же "Лестер" впереди на один пункт, но сыграл на один поединок больше: уступил вчера дома "Саутгемптону". Читайте расписание и результаты 22 тура чемпионата Англии.

Матч "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" покажет транслятор английского футбола в Украине – канал Setanta Sports. Начнется прямая трансляция в 18:25, а сама игра – в 18:30 по киевскому времени.

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