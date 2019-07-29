Неймар хочет вернуться в "Барселону" / Фото: AFP

Бунтари на миллиард: этим летом звезды футбола давят на клубы ­прогулами, женами и гольфом Кирилл Круторогов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 2019-07-29T10:53:23+03:00 Футбол Гризманн и Азар сумели сменить команды, Неймар просится в "Барселону", а Бейл не хочет уходить из "Реала"

В летнее трансферное окно многие футболисты любыми способами пытались сменить клуб. Лишь Гарета Бейла никак не могут выгнать и "Реала".

"МИНУС 80" ГРИЗМАННА

Антуан Гризманн только прошлым летом продлил контракт с "Атлетико" на 5 лет. А в мае внезапно заявил, что покидает Мадрид, и долго не называл новый клуб, хотя уверял, что вопрос уже решен. Тем не менее "матрасники" не получали по нему трансферного предложения. Когда пришло время выходить из отпуска, его ждали на базе, но Гризманн не явился. В "Атлетико" подняли переполох и пригрозили штрафовать Антуана за каждый пропущенный день тренировок на 4% от зарплаты (это около 60 тысяч евро ежедневно). "Барселона" же выжидала по двум причинам: во-первых, потому что с 1 июля сумма выкупа контракта Гризи автоматически уменьшалась с 200 миллионов до 120 млн. Во-вторых, потому что банально не имела нужной суммы. Каталонцы обратились в банки за кредитом в 35 млн, и пока решали бюрократические вопросы, даже задержали на три дня зарплату сотрудникам клуба. В Мадриде же все равно остались недовольны - президент "Атлетико" Энрике Сересо заявляет, что имеет доказательства подписания соглашения Антуана с "блаугранас" еще 9 марта, и требует разницу в 80 миллионов. С соответствующей претензией уже обратились в Ла Лигу и федерацию. Сам Гризманн, у которого в контракте с "матрасниками" были прописаны 10% от суммы трансфера, не получит 12 млн, потому что каталонцы активировали клаусулу, а не вступали с мадридцами в торги. Кстати, с полученных 120 "лимонов" мадридцы вынуждены перечислить 24 в "Реал Сосьедад", предыдущий клуб Гризи.



КАЧАНИЕ АЗАРА

Прошлым летом "Челси" было согласно расстаться со своим лидером Эденом Азаром только за 200 миллионов евро, но он остался. А когда "синие" переживают непростой период из-за запрета на покупку игроков, капитан решил покинуть команду. Еще зимой он окончательно дал понять лондонцам, что не собирается больше оставаться в Британии, отклонив их предложения о продлении контракта. Не скрывал Эден своего решения и перед болельщиками. Показательно видео, которое фаны выложили в соцсети: на светофоре посреди Лондона в соседней машине они разглядели Азара

и попросили не уходить - тот в ответ лишь покачал головой. Тем не менее болельщики признали бельгийца лучшим игроком прошедшего сезона. Открытым был только вопрос цены, в "Челси" тянули время. Тогда Эден в ультимативной форме потребовал от "синих" продать его до 4 июня, чтобы уже в отпуске он настраивался на новый сезон в "Реале". В итоге 7 июня "сливочные" заявили о переходе Азара. За 100 миллионов евро, в два раза меньше, чем "Челси" хотели год назад. Правда, еще 30 млн прописаны в виде бонусов.



ОБМАН И МАЛИНОВСКИЙ

Украинец Руслан Малиновский блестяще проявил себя в прошлом сезоне чемпионата Бельгии и помог "Генку" завоевать чемпионство. И по горячим следам хотел пойти на повышение. Малиновским интересовались "Сампдория", "Аталанта" и клубы-аутсайдеры АПЛ. Бельгийцы же хотели получить за Руслана как можно больше и постоянно повышали стоимость. Футболист не выдержал: "Клуб нарушает слово, чувствую себя обманутым. Я хотел уйти красиво, но "Генк" этого явно не хочет. Я просто прошу клуб сдержать свое обещание и отпустить меня по адекватной цене. Сейчас же чувствую, что меня предали". Украинский хав отказался продлевать контракт и ехать с командой на сборы. В "Генке" решили не упорствовать и согласились на предложение "Аталанты" в 13,7 млн евро.

Последний гол Малиновского за "Генк":

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ЗАПРОСЫ ЖЕНЫ ИКАРДИ

В январе Ванда Нара, жена аргентинского нападающего Мауро Икарди, которая по совместительству еще и его агент, заявила прессе, что он не будет продлевать контракт с "Интером" на предложенных условиях, потому что заслуживает большей зарплаты. По слухам, сейчас он зарабатывает 3,5 млн в год, ему предложили в два раза больше, а супруга потребовала 9 миллионов. Вскоре Икарди лишили капитанской повязки и на время отстранили от работы с командой. А когда "нерадзурри" вышли из летнего отпуска и начали готовиться к новому сезону в Швейцарии, случился очередной конфликт - Мауро снова отстранили. После чего он покинул тренировочный лагерь и поставил ультиматум: "Мой контракт действует еще два года, я никуда не уйду, играть не буду, буду просто получать зарплату". Миланский клуб жаждет продать бунтаря. Причем от "Ювентуса" они хотят получить 80 миллионов, а с "Наполи" готовы договориться за 70 млн. Но предложений пока нет.

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ДОМ НЕЙМАРА

Бразилец не скрывает, что не стал счастливым в Париже: "Я больше не хочу оставаться здесь, хочу вернуться домой, откуда не нужно было уходить". Этими мыслями он поделился сначала с бразильскими партнерами по команде, затем с президентом "ПСЖ" Аль-Хелаифи, спортдиром Леонардо, а затем и с общественностью. Знает о его желании и тренер Томас Тухель: "Мне это было известно еще до старта Кубка Америки, - говорит тренер Томас Тухель. – У нас с ним нет недопонимания. Но ситуацию должен решать клуб". Неймар не вовремя вернулся в расположение команды после отпуска, за что получил выговор. Но поехал с "ПСЖ" в турне по Китаю. "Дом", в который он так хочет вернуться, - "Барселона" - предпринимает попытки купить бразильца. Но убедительными для парижан суммами каталонцы не располагают, поэтому предлагают разные варианты обмена с доплатой, что не устраивает французский клуб. Потому-то самый дорогой футболист в истории - парижанам он обошелся в ­222 млн - до сих пор пребывает в подвешенном состоянии.



"ДАЙТЕ" ПОГБА

Поль Погба также не добился больших успехов в "МЮ" и уже давно не скрывает желания сменить команду. На предложение манкунианцев о продлении контракта француз ответил своим - дайте зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю. "Красные дьяволы" готовы рассмотреть вариант его продажи не менее чем за 200 млн евро, что отпугивает всех потенциальных покупателей. Хотя Зинедин Зидан настаивает на покупке соотечественника в "Реал". И клуб, по слухам, уже приготовил 150 млн фунтов. Оле-Гуннар Сульшер по-своему пытается удержать хавбека, предлагая ему капитанскую повязку и заявляя о желании строить игру команды вокруг него. Тем не менее, ходят слухи, что француз поставил перед руководством ультиматум продать его. Те же попросили время, чтобы найти ему замену.



ВЫЖИВАНИЕ БЕЙЛА

У Гарета Бейла ситуация прямо противоположная предыдущим. Валлиец не скрывал, что хочет остаться в "Реале". Но у него конфликт с Зиданом. Говорят, что тренер в 2018-м просил продать Бейла, а не Роналду, и когда сделали наоборот, Зизу покинул клуб. Сейчас же, при возвращении, поставил боссу клуба Пересу условие: летом Бейла не должно быть в команде. К тому же к британцу не лучшим образом относятся партнеры по команде, из-за его излишнего желания показывать свое "я": он требовал статуса вице-капитана и право на исполнение стандартов. Плюс в команде посмеиваются над чрезмерной любовью Бейла к гольфу, и недавно Гарет ответил так: "У меня остается еще три года контракта. Если в клубе хотят, чтобы я ушел, то пусть заплатят мне по 17 миллионов евро за каждый сезон. Если нет, то я останусь и буду играть в гольф". А агент футболиста Джонатан Баррет заявил: "Зидан с таким отношением к Гарету только позорится. Бейл - игрок "Реала", и он счастлив здесь. Конец". Однако на выходных обсуждали его возможный переход в "Цзянсу Сунин", на зарплату 22 млн евро в год, самую большую в футболе.

А так Бейл забивал в финале Лиги чемпионов-2018 в Киеве:

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