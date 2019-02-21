Буйволы "Айнтрахта" против Грозового шторма из Донецка: что пишут немецкие газеты о "Шахтере"

Немецкие журналисты попытались спрогнозировать стартовый состав "горняков"

Разворот сегодняшнего номера издания Bild.

Буйволы "Айнтрахта" против Грозового шторма из Донецка: что пишут немецкие газеты о "Шахтере" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e9b/0a0/5c6e9b0a0d003.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e9b/0a0/5c6e9b0a0d003.jpg 2019-02-21T14:37:00+02:00 Футбол Немецкие журналисты попытались спрогнозировать стартовый состав "горняков"

Сегодняшнему ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между немецким "Айнтрахтом" и донецким "Шахтером" (онлайн "Айнтрахт" – "Шахтер" есть на нашем сайте) известное издание Bild посвятило главный разворот своей спортивной вкладки. Подача составов классная: с фото каждого из вероятных игроков старта и небольшом фактике о каждом. Например, о Хочолаве: единственный не украинец и не бразилец в "Шахтере" или о Пятове: выиграл с "Шахтером" уже 23 титула.

Кстати, немецкие журналисты уверены, что нападающий Себастьян Алле снова не выйдет в стартовом составе. Первый поединок он провел на лавке запасных. Причем, в тексте Алле упомянут, хотя на "полянке" его нет.

Отдельный материал о противостоянии тренеров: Супер-мозг Хюттер против тренера-Зорро, в котором приводят сравнение двух наставников. Португальцу вспомнили его выходку в прошлом сезоне, когда он отпраздновал выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, появившись на пресс-конференции в костюме Зорро.

Также есть колонка, посвященная противостоянию атак двух команд: Буйволы Айнтрахта против Грозового шторма из Донецка.

По мнению Bild, в опорной зоне Фонсека выставит Патрика и Майкона, а Коваленко – под нападающим. Напомним, что на предматчевой пресс-конференции Фонсека признался, что Малышев и Бондаренко не готовы сыграть с первых минут, поэтому в центре защиты сыграет Матвиенко.

Ну, собственно вариантов у Фонсеки немного: или этот или поменять местами Коваленко и Патрика, или Коваленко – Патрик/Майкон в центре, Соломон левым вингером, Тайсон под нападающим. Все. Других вариантов просто нет.

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