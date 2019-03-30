Буйволы! Футболисты сборной Украины избили "грушу" перед матчем в Бельгии

Украинские легионеры "Гента" отвели душу в парке развлечений и рассказали, как продают себя

Безус превратился в боксера. Фото: Twitter

Буйволы! Футболисты сборной Украины избили "грушу" перед матчем в Бельгии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f3e/c47/5c9f3ec471cc0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f3e/c47/5c9f3ec471cc0.png 2019-03-30T12:02:00+02:00 Футбол Украинские легионеры "Гента" отвели душу в парке развлечений и рассказали, как продают себя

Футболисты бельгийского "Гента" перед стартом второй части чемпионата "оторвались" в парке развлечений, куда руководство клуба отправило команду зарядиться эмоциями.

Отвели душу в парке развлечений и украинские футболисты "Гента" - Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, совместно с главным тренером Йесом Торупом, одноклубниками и болельщиками "буйволов" избивали боксерскую "грушу" и рассекали на машинах по автодрому.

При этом украинский форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, какая его главная задача в команде "буйволов":

"В Бельгии ты продаешь себя. Это самая главная задача клуба - продать тебя в топ-команду. – Заработать на твоей продаже деньги, а затем рассказывать, что воспитали хорошего футболиста, чтобы другие талантливые футболисты приезжали в команду, чтобы их тоже продавали", – рассказал Яремчук, который в 28 матчах нынешнего сезона отметился 8 голами.

Как сообщалось ранее, сборной Украины, за которую играют Безус и Яремчук, грозят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом. Хотя в ФФУ уверяют, что УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность приглашения Мораеса в сборную.

Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Буйволы! Футболисты сборной Украины избили "грушу" перед матчем в Бельгии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.