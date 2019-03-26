Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины

По мнению легенды "Динамо", немецкий легионер должен был уступить пробитие штрафных Малиновскому

Коноплянка и сам не забил, и Малиновскому не дал. Фото: Getty Images

Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a5f/ee0/5c9a5fee003e4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a5f/ee0/5c9a5fee003e4.png 2019-03-26T19:25:00+02:00 Футбол По мнению легенды "Динамо", немецкий легионер должен был уступить пробитие штрафных Малиновскому

Легендарный футболист "Динамо" Вадим Евтушенко раскритиковал Евгения Коноплянку за его поведение в матче сборной Украины против Люксембурга.

Во время поединка, завершившегося валидольной победой Украины (2:1), у ворот Люксембурга было два опасных штрафных. Логично было, чтобы их исполнял Руслан Малиновский, за последнее время забивший в Бельгии немало голов дальними ударами. Однако в обоих случаях, на правах "деда", пробитие стандартов себе забирал немецкий легионер Евгений Коноплянка, после ударов которого мяч пролетал мимо ворот.

По мнению легенды киевского "Динамо" Вадима Евтушенко, Коноплянка должен был уступить право пробития штрафных Малиновскому.

"Я считаю, что Женя тут неправ, – заявил Евтушенко. – Как самый опытный футболист, он должен понимать некоторые вещи. Он забивал раньше, но Коноплянка сейчас не играет долго в команде. Я не знаю, он сам помнит, когда он бил штрафной? А Малиновский забивает регулярно со штрафных. Я считаю, это были точки Руслана и Коноплянке нужно было поступиться своим эго".

Как сообщалось ранее, в матче с Люксембургом Шеве снова повезло по-крупному.

Однако добытые на старте отбора четыре очка сборная Украины может потерять из-за спорного дела по натурализации Мораеса.

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Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.