Был пьян и вел себя вызывающе: одноклубник Ракицкого задержан в аэропорту Москвы
Российский голкипер возвращался домой с матча национальной команды
Голкипер росистого "Зенита" и сборной России Андрей Лунев, возвращаясь после матча отбора на Евро-2020 Россия – Кипр (1:0), оказался в отделении полиции аэропорта Внуково в Москве. Сообщается, что футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь в Санкт-Петербург.
Полицейские задержали вратаря у стойки регистрации и доставили в отделение полиции аэропорта. Отмечается, что Лунев не оказывал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.
По другой же версии, Лунев "был пьян и вел себя вызывающе". Ему сперва сделали предупреждение за поведение, затем сняли с рейса. Лунев оскорбил сотрудников авиакомпании, после чего на помощь им пришла полиция.
В отделении полиции измерили количество алкоголя в крови голкипера, освидетельствование показало 0,77 промилле. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас его отпустили и взыскали штраф – одну тысячу рублей.
Ранее стал известен приговор Кокорину и Мамаеву: звездам российского футбола присудили сидеть до конца года. За нападение на чиновника игрокам сборной России дали 17 и 18 месяцев колонии общего режима.
Кстати, 10 июня в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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