Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Был пьян и вел себя вызывающе: одноклубник Ракицкого задержан в аэропорту Москвы

12 июня, 19:02

Российский голкипер возвращался домой с матча национальной команды

Андрей Лунев
Андрей Лунев. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Голкипер росистого "Зенита" и сборной России Андрей Лунев, возвращаясь после матча отбора на Евро-2020 Россия – Кипр (1:0), оказался в отделении полиции аэропорта Внуково в Москве. Сообщается, что футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь в Санкт-Петербург.

Полицейские задержали вратаря у стойки регистрации и доставили в отделение полиции аэропорта. Отмечается, что Лунев не оказывал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

По другой же версии, Лунев "был пьян и вел себя вызывающе". Ему сперва сделали предупреждение за поведение, затем сняли с рейса. Лунев оскорбил сотрудников авиакомпании, после чего на помощь им пришла полиция.

В отделении полиции измерили количество алкоголя в крови голкипера, освидетельствование показало 0,77 промилле. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас его отпустили и взыскали штраф – одну тысячу рублей.

Ранее стал известен приговор Кокорину и Мамаеву: звездам российского футбола присудили сидеть до конца года. За нападение на чиновника игрокам сборной России дали 17 и 18 месяцев колонии общего режима.

Кстати, 10 июня в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная России, российские спортсмены

Вы сейчас просматриваете новость " Был пьян и вел себя вызывающе: одноклубник Ракицкого задержан в аэропорту Москвы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная России с трудом обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

Сегодня, 00:03

Победный гол в концовке первого тайма забил Ионов

Знаменитый уроженец Украины назвал смешной рекордную победу сборной России

9 июня, 12:01

Андрей Канчельскис заявил, что такие команды, как Сан-Марино, нельзя допускать в отборочному турниру

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира

8 июня, 21:19

В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино

Россию могут не допустить к Олимпиаде-2020 за подделку документов

2 июня, 16:27

Чиновники скрывали данные о прыгуне в высоту Даниле Лысенко, который замешан в допинговом скандале

Москвичка спустила джинсы перед сборной России по футболу: откровения Дзюбы

31 мая, 23:04

Нападающий российской сборной рассказал о неизвестном факте из жизни команды во время чемпионата мира

Выдавала себя за украинку и попалась на допинге: в России на 12 лет дисквалифицировали крымчанку

8 мая, 12:43

Спортсменка из Крыма приняла российское гражданство, но на международной арене выступала с чужим паспортом

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Звезды, которых обвиняют в излишней худобе. Фото

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

5 качеств вашего автомобиля, которые восхищают девушек

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

Вчера, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

10 июня, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

10 июня, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Португалия выиграла первую в истории Лигу наций и 10,5 млн евро, одолев дома Голландию

9 июня, 23:43

Криштиану Роналду не забил, но и без его голов в решающей игре хозяева Финала четырех пополнили свою коллекцию трофеев

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

9 июня, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь