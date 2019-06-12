Быстрее Месси и Роналду: Килиан Мбаппе поражает своей скорострельностью

Французский нападающий успел наколотить уже 100 мячей на взрослом уровне

Килиан Мбаппе. Фото: AFP

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе забил свои первые 100 голов за карьеру. Французский форвард достиг данной отметки быстрее, чем форварды "Ювентуса" и "Барселоны" Криштиану Роналду и Лионель Месси. Свой юбилейный гол Мбаппе забил в матче отбора на Евро-2020 Франция – Андорра 4:0.

Андорра – Франция 0:4 видео голов матча отбора на Евро-2020

Это достижение покорилось Мбаппе в 20 лет и 173 дней. Роналду забил свои первые 100 голов, когда ему было 22 года и 356 дней, Месси – в возрасте 22 лет и 97 дней.

100 голов Мбаппе распределились следующим образом: "ПСЖ" – 60, "Монако" – 27, сборная Франции – 13.

Ранее мы писали, что игрок сборной Андорры не проявил уважения к самому дорогому футболисту мира и снял с того капюшон. Игрок сборной Андорры снял капюшон с Килиана Мбаппе во время интервью, французу за 200 миллионов евро это не очень понравилось.

Также во вчерашних матчах отбора на Евро-2020 Мануэль Нойер побил рекорд в сборной Германии, державшийся 40 лет. Знаменитый голкипер побил рекорд сборной Германии по "сухим" матчам: 37 раз Нойер отстоял на "ноль".

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