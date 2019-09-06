Бывшая команда Хацкевича вырвала победу в Таллине: обзор матча Эстония – Беларусь

Свои первые три очка в отборе Евро-2020 белорусы вырвали на второй добавленной минуте

Беларусь празднует победу / Фото: Reuters

В Таллине состоялся отборочный матч Евро-2020 в группе С. Сборная Эстонии принимала на своем поле Беларусь. До этого команды делили последнее место в квинтете, не набрав на двоих ни одного очка. Но теперь на дне таблицы в гордом одиночестве осталась эстонская команда, проигравшая белорусам, ранее возглавляемым Александром Хацкевичем, со счетом 1:2.

Победу белорусам принес нападающий БАТЭ Максим Скавыш, который забил решающий мяч на 90+2 минуте:

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ЭСТОНИЯ – БЕЛАРУСЬ – 1:2

ТАЛЛИНН. "А.Ле Кок-Арена"

ЭСТОНИЯ: Лепметс – Тенисте, Тамм, Метс, Клаван (к), Пикк – Оямаа (Синявский, 86), Кяйт, Васильев (Дмитриев, 76), Зенев – Сорга (Саппинен, 83)

БЕЛАРУСЬ: Гутор – Матвейчик, Политевич, Наумов, Поляков – Яблонский, Маевский – Ковалев (Скавыш, 76), Драгун, Стасевич (к) – Сигневич (Бахар, 64)

ГОЛЫ: Сорга (54) – Наумов (49), Скавыш (90+2)

Обзор первого тайма матча Эстония – Беларусь

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Обзор второго тайма матча Эстония – Беларусь

Как сообщалось ранее, тренер 130-й сборной в рейтинге ФИФА пригрозил обыграть Украину. "Быть маленьким еще не значит быть слабым", – заявил накануне субботней игры с украинцами наставник литовцев Вальдас Урбонас.

В свою очередь, Андрей Шевченко рассказал, чего опасается в игре с Литвой 7 сентября. "Стандарты - хорошее оружие при качественных исполнителях. Я думаю, это один из вариантов, над которыми работали наши соперники. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у них появляется возможность быть агрессивными и опасными на своем поле", - отметил коуч украинцев.

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