"Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением": Шевченко прокомментировал матч с Литвой

Андрей Шевченко / Фото: Facebook

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал грядущий поединок со сборной Литвой в рамках отбора на Евро-2020. Ранее мы знакомили с соперником Украины в отборе на Евро-2020.

"Стандарты — хорошее оружие при качественных исполнителях. Я думаю, это один из вариантов, над которыми они работали. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у них появляется возможность быть агрессивными и опасными на своем поле", – отметил главный тренер.

"Не люблю выделять футболистов индивидуально. Играя дома при полных трибунах любая команда будет иметь желание показать хороший футбол. Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением соперника. Мы с уважением относимся ко всем командам. Завтрашняя игра должна помочь нам приблизиться к нашей цели. Понимаем, что победа для нас гораздо важнее. Перед нами стоит задача — выиграть этот матч", – рассказал Шевченко.

Обзор матча Люксембург – Литва – 2:1:

"После сегодняшней тренировки определимся. Как бы это ни было трудно. Футболисты ставят меня в неловкое положение, так как работают в сборной с желанием, самоотдачей. Очень трудно выбрать кого-то, кто не будет готовиться к матчу, но это надо делать. Любой футболист понимает, какие задачи ставятся перед национальной сборной. Поэтому такое решение также придется принять", – добавил Андрей Николаевич.

Также сообщалось, что матч Литва - Украина будет судить боснийский рефери. Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими командами. В прошлом году он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" - "Хоффенхайм" (1:2).

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