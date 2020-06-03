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Бывшая модель Playboy с объемом груди 107 см стала владельцем футбольного клуба

3 июня, 22:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Анамария Продан спасла "Германштадт" от банкротства

Бывшая модель знаменитого мужского журнала Playboy Анамария Продан стала новым владельцем румынского футбольного клуба "Германштадт". Из-за финансовых проблем скромный клуб находился на грани банкротства, они задолжали своим игрокам около 700 тысяч евро.

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47-летняя Продан вызвалась помочь клубу и выкупила клуб, погасив все долги. Накануне она посетила клубный стадион в грамурном черном костюме, украшенном красными розами.

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Анамария является лицензированным агентом ФИФА и супругой бывшего румынского футболиста Лауренциу Регекампф. Ее клиентами были такие игроки как Адриан Муту, Уинстон Паркс, Андрей Препелицэ.

Но в первую очередь Продан известна как модель Playboy. В свое время она стала победительницей необычного рейтинга – объем ее груди составил 107 см! И хоть Анамария бросила сьемки в мужском журнале еще 12 лет назад, она продолжает оставаться в прекрасной форме. Смотрите яркие фото из аккаунта с ее аккаунта в Instagram:.

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"Германштадт", в 26 турах набрав 25 очков, занимает 10-е место в чемпионате Румынии. Сегодня стало известно, что сезон в Румынии будет возобновлен 12 июня. Все матчи турнира будут проходить без зрителей. За 2-3 дня до первого матча все футболисты пройдут тесты на коронавирус. Ранее мы писали, что в Румынии провели самую быструю замену в футболе.

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чемпионат Румынии WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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