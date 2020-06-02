Блондинка не в законе: год назад Кинси Волански сорвала финал ЛЧ и стала известной на весь мир

1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" состоялся финал Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2). В самом начале поединка на поле выбежала никому неизвестная блондинка в черном купальнике Кинси Волански. Стюарды быстро поймали девушки и увели в подтрибунное помещение, но ее план сработал – на следующий день Кинси проснулась знаменитостью.

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Буквально за сутки количество подписчиков девушки в Instagram выросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, чтобы отвадить всех желающих зарабатывать славу таким образом. Правда, спустя некоторое время аккаунт вновь стал доступен. К слову, сейчас у девушки уже 3,6 миллиона фолловеров.

"Я никогда не позировала для фотографий голой. И уж тем более я не снималась в порно. Я работаю агентом по недвижимости и инвестором. Моя долгосрочная цель – скопить денег и вложить в недвижимость. Создать себе приличный пассивный доход. Тот забег по полю был одним из лучших решений в моей карьере", – цитирует Волански Mirror.

УЕФА вынес свое наказание красавице, обязав ее выплатить организации 15 тысяч евро. 5 тысяч евро составил штраф за забег по полю и еще 10 – за рекламу на купальнике. Волански является подругой российского пранкера Виталия Здоровецкого, а на купальнике Кинси было написано название сайта ее парня.

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INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

На волне успеха девушка хотела провернуть свой трюк на финале Кубка Америки-2019 между Бразилией и Перу (3:1), но здесь работники стадиона сработали безупречно и вовремя поймали Волански.

А затем будущая свекровь блондинки воодушевилась ее забегом в Мадриде и уже сама пыталась выбежать на поле. Горячая мама российского пранкера украсила собой финал Кубка мира по крикету. "Легенда!" – отреагировал российско-украинский пранкер в Instagram.

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