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Бывшего тренера киевского "Динамо" "отправили" в отставку второй раз за нынешний сезон

14 июня, 16:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Белорус Александр Хацкевич и его боссы в "Роторе" не собираются прекращать сотрудничество

Некоторые СМИ опубликовали информацию, что главный тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время, притом что при бывшем тренере киевского "Динамо" российский клуб провел всего два матча и получил путевку в высший дивизион из-за досрочного окончания сезона. В начале мая стало известно, что Хацкевич выиграл чемпионат России во втором дивизионе.

Причиной того, что "Ротор" собирается отказаться от Александра, называли его длительную работу в Украине. Однако клуб пресек эти слухи. Сначала сам белорусский специалист сказал:

"Ротор" может сменить тренера после выхода в РПЛ? Я не представляю, о чем вы говорите. Кардинальных решений еще не принимали ни мы, ни руководство".

А затем и генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг информацию об уходе Хацкевича из Волгограда:

"Вопрос с отставкой Хацкевича не рассматривается. Мы спортом занимаемся, а не политикой. Александр Николаевич работает в футбольном клубе "Ротор". Не знаю, откуда появляются слухи... Мы готовимся к сезону. Хацкевич в клубе".

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В киевском "Динамо" тренер был отправлен в отставку в августе прошлого года, а в декабре стал у руля "Ротора".

В апреле, в разгар пандемии коронавируса, Хацкевич высказался о чемпионате Беларуси.

Смотрите, как "Динамо" под руководством белоруса побеждало "Львов" незадолго до ухода белоруса из Киева

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отставка футбол Динамо Киев Александр Хацкевич Ротор Волгоград

Источник: Телеграф

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