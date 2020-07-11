Бывшего тренера Коноплянки в России "развели" на деньги по телефону: обнародована схема

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, под руководством которого в свое время играл в "Шальке" Евгений Коноплянка, стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками российского клуба. Ранее босс "Спартак" попал в больницу с коронавирусом.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в четверг вечером, когда Тедеско сидел в номере отеля "Рэдиссон" в Сочи в ожидании сегодняшней игры "Спартака" с тамошним футбольным клубом. Немецкому специалисту итальянского происхождения пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас.

Номер телефона был тренеру не знаком, но на аватарке было фото сотрудника московского клуба, поэтому Доменико решил ответить. Завязался разговор, и вскоре главный тренер "Спартака" перевел свои деньги, почти 250 000 рублей, "на срочное лечение родственника". Как оказалось позже, никто из сотрудников "Спартака" на самом деле денег у Тедеско не просил.

Доменико Тедеско / Фото: Reuters

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К слову, это не первые финансовые потери немецкого тренера в России. Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать Тедеско на три матча и оштрафовать на 500 тыс. рублей. Причиной дисквалификации специалиста стало оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча с "Локомотивом" (1:1).

Смотрите, как защитить свои сбережения от мошенников:

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