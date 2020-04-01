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Игроки "Спартака" согласились на сокращение зарплат из-за коронавируса: назван процент "урезания"

1 апреля, 14:01

Богдан Юрков

Во время самоизоляции футболисты московской команды будут получать на 40 процентов меньше положенного

Футболисты первой команды московского "Спартака" пошли на сокращение зарплат на время карантина, сообщает пресс-служба российского клуба. Ранее о сокращении зарплат заявили в "Ворскле", правда, отметив, что эти меры касаются руководства украинского клуба, а не игроков.

1 апреля после обсуждения с руководством "Спартака" игроки московской команды приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что во время самоизоляции и до возобновления тренировочного процесса футболисты "Спартака" будут получать на 40 процентов меньше денег, чем прописано в их контрактах.

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Напомним, в настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. В Европе продолжает играть только Беларусь.

Ранее мы рассказывали, что из-за коронавируса Роналду и его партнерам по "Ювентусу" срезали зарплату на 90 млн евро – в ответ туринский клуб пообещал увеличить футболистам зарплаты в случае, если сезон возобновится.

Кроме того, о сокращении зарплат в "Барселоне" заявил Месси. Оклады футболистов каталонской команды будут снижены на 70 процентов.

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зарплаты чемпионат России Спартак Москва коронавирус

Источник: Championat.ru

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