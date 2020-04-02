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Бывшие лидеры "Шахтера" снова в одной команде: тренер "Ювентуса" хочет забрать из Англии бразильца

2 апреля, 09:44

Елена Павлова

У Виллиана летом истекает срок контракта с лондонским клубом

Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Виллиан близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации Tuttosport, в услугах бразильца заинтересован туринский "Ювентус", который сейчас активно следит за игроком. Отметим, что у бывшего полузащитника "Шахтера" летом истекает срок контракта с лондонским клубом и в рядах "Старой Синьоры" он может воссоединиться с другим бывшим лидером "горняков" – Дугласом Костой.

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Главным аргументом в пользу перехода 31-летнего бразильца в ряды чемпиона Италии является тот факт, что Виллиан хорошо знаком с главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри по работе в "Челси". Отметим, что полузащитник выступает за "Челси" с 2013 года. Ранее футболист защищал цвета донецкого "Шахтера", бразильского "Коринтианса" и махачкалинского "Анжи".

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Смотрите, как Виллиан забивает за "Челси"

В нынешнем сезоне Виллиан забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Помимо "Ювентуса", хотела бы видеть у себя Виллиана и мюнхенская "Бавария". А, возможно, бразильцу даже не придется покидать Лондон, так как в его услугах заинтересованы английские клубы "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Ранее мы сообщали, что "Барселона" близка к приобретению еще одного бывшего игрока "Шахтера".

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Источник: TuttoSport

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