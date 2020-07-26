Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины вылетел из высшей лиги Турции

В воскресенье заканчивается чемпионат турецкой Суперлиги по футболу. Осталось провести один матч, но все важные вопросы сняты с повестки дня. Уже известно, кто покинет высший дивизион, и одним из неудачников оказался клуб Артема Кравца. Неделю назад чемпион Турции определился досрочно в матче с командой украинца.

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В 34-м туре "Кайсериспор" бывшего нападающего сборной Украины проиграл "Трабзонспору" (1:2), второй команде турнира, и занял 18-е, последнее, место. Кравец отыграл весь матч за команду тренера Роберта Просинечки – бывшего полузащитника "Реала", "Барселоны" и сборной Хорватии. "Кайсериспор" покидает элитный дивизион, а контракт Артема с клубом рассчитан до конца июня 2021 года. Вряд ли 31-летний экс-динамовец хотел выступать во второй лиге, но, возможно, к нему проявят интерес другие команды.

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А вот "Ризеспор", за который выступают экс-игроки сборной Украины Денис Гармаш и Николай Морозюк, спасся от вылета, заняв 15-е место – несмотря на поражение от "Фенербахче" со счетом 1:3. Защитник Морозюк отыграл весь матч, а хавбек Гармаш – 76 минут.

Смотрите, как три года назад Артем забивал за киевское "Динамо":

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