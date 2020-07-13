Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины забил в Турции в третьем матче подряд

В турецкой футбольной Суперлиге продолжается упорная борьба за выживание, в которой принимают участие и украинские легионеры. В прошлом туре два бывших киевских динамовца обменялись голами в концовке матча чемпионата Турции. В понедельник вечером снова о себе напомнил экс-форвард киевского "Динамо" Артем Кравец.

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31-летний бывший игрок сборной Украины забил мяч в третьем матче подряд. Его "Кайсериспор" свел вничью, казалось бы, проигранный поединок с "Газиантепом" – 1:1. Причем Кравец сравнял счет на последней минуте встречи, когда его команда играла вдевятером (!) после удаления двух футболистов. Артем удачно ударил головой, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей на выходе.

"Кайсериспор" поднялся на 16-е место среди 18 коллективов, но пока что находится в зоне вылета. Столько же очков имеет и "Ризеспор" Дениса Гармаша, который сегодня уступил "Касымпаше" со счетом 0:2, а украинца заменили после первого тайма. Команда Гармаша и Борячука располагается на 15-й позиции.

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