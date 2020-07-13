Українська
$ 27,09
30,69
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины забил в Турции в третьем матче подряд

13 июля, 22:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Артем Кравец пытается спасти "Кайсериспор" от вылета из Суперлиги

В турецкой футбольной Суперлиге продолжается упорная борьба за выживание, в которой принимают участие и украинские легионеры. В прошлом туре два бывших киевских динамовца обменялись голами в концовке матча чемпионата Турции. В понедельник вечером снова о себе напомнил экс-форвард киевского "Динамо" Артем Кравец.

Реклама

31-летний бывший игрок сборной Украины забил мяч в третьем матче подряд. Его "Кайсериспор" свел вничью, казалось бы, проигранный поединок с "Газиантепом" – 1:1. Причем Кравец сравнял счет на последней минуте встречи, когда его команда играла вдевятером (!) после удаления двух футболистов. Артем удачно ударил головой, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей на выходе.

"Кайсериспор" поднялся на 16-е место среди 18 коллективов, но пока что находится в зоне вылета. Столько же очков имеет и "Ризеспор" Дениса Гармаша, который сегодня уступил "Касымпаше" со счетом 0:2, а украинца заменили после первого тайма. Команда Гармаша и Борячука располагается на 15-й позиции.

Читайте также: гол Кравца в Турции записали под музыку из TikTok.

Смотрите, как Артем Кравец забивал за киевское "Динамо" в ворота "Александрии" осенью 2017 года

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол гол чемпионат Турции Артем Кравец Газиантепспор Кайсериспор

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболеФутбол
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять