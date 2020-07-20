Чемпион Турции определился досрочно в матче с командой украинца: это первый титул в истории "сов"

Впервые за 10 лет турнир выиграл не представитель большого трио - «Фенербахче», «Бешикташ», «Галатасарай»

В матче 33-го тура чемпионата Турции "Истанбул Башакшехир" обыграл "Кайсериспор" украинца Артема Кравца со счетом 1:0 и досрочно завоевал чемпионский титул. Историческая встреча для "оранжево-белых" состоялась в Стамбуле на стадионе "Башакшехир Фатих Терим". Ранее мы сообщали, что на скандального динамовца с перегаром появился титулованный покупатель из Турции.

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Единственный мяч в этом матче влетел в ворота в первом тайме — на 19-й минуте автором победного гола "сов" стал Махмут Текдемир, которому ассистировал Гаэль Клиши. На 36-й минуте хозяева могли увеличить свое преимущество в счете, но Эдин Вишча не реализовал 11-метровый.

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"Истанбул Башакшехир"/Фото İstanbul Başakşehir

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Таким образом, "Истанбул" с 69 очками оказался недосягаем для "Трабзонспора" с 62 баллами и впервые в истории стал чемпионом Турции. До этого он дважды заканчивал первенство вторым. Примечательно, что впервые за 10 лет чемпионат Турции выиграл не представитель большого трио – "Фенербахче", "Бешикташ", "Галатасарай". Последний, к слову, является рекордсменом по национальным титулам – 22.

"Истанбул Башакшехир"/Фото İstanbul Başakşehir

Украинский форвард "Кайсериспора" Артем Кравец покинул поле без забитого мяча, хотя буквально неделю назад бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины забил в Турции в третьем матче подряд. Его команда идет в зоне вылета на 17 месте – 32 пункта, но еще сохраняет шансы на выживание в элите.

Смотрите, как "Истанбул" выступал в этом сезоне в Лиге Европы

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