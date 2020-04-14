Бывший футболист сборной Украины Алиев в интервью российскому СМИ рассказал, кому принадлежит Крым

Футболист Александр Алиев, который родился в Хабаровске, но давно живет в Украине, дал большое интервью российскому изданию. 35-летний бывший хавбек киевского "Динамо" и украинской сборной ответил и на ряд провокационных вопросов. Мы писали, что Алиев даже после теста продолжает верить, что коронавирус – фейк.

В частности нынешний житель Киева высказал свое мнение о проблеме Крыма:

"Когда я приехал на Украину, он был украинским. Сейчас — это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но, сами понимаете, по телевизору все могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо. Я приехал в молодости в Украину и, помню, ездил на сборы с киевским "Динамо" в Ялту. Тогда существовала команда "Таврия" из Симферополя — они играли в чемпионате Украины. Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться".

Также Алиев не стал скрывать, что у него есть российский паспорт. Читайте, как Алиев повторил свои лучшие штрафные на "советском" стадионе и обратился к Кличко.

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