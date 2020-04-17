Бывший футболист "Манчестер Сити" дисквалифицированный за организацию договорного матча

Бывшего полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Нигерии Диксона Этуху дисквалифицировали на пять лет за попытку организации договорного матча. Нигериец в 2017 году пытался заставить вратаря шведского АИКа Кенни Стаматопулоса сдать матч с "Гетеборгом". 37-летний футболист вместе с еще одним игроком предлагал Стаматопулосу деньги за сдачу игры.

Дисциплинарный комитет Шведского футбольного союза дисквалифицировал Этуху на пять лет. Дисквалификация начала отсчет с 13 апреля.

Этуху начинал карьеру в "Манчестер Сити". На его счету 13 игр за английский клуб с 2000 по 2002 год. Кроме того, нигериец выступал за "Норвич", "Сандерленд" и "Фулхэм" и "Блэкберн". В составе сборной Нигерии полузащитник выступал на ЧМ-2010. Всего Этуху сыграл 19 игр за сборную своей страны. Последним клубом футболиста стал АИК, который он покинул по окончании сезона-2016.

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