Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывший футболист "Манчестер Сити" дисквалифицированный за организацию договорного матча

17 апреля, 12:53

Александр Трикиша

Нигерийский футболист пытался устроить договорняк в чемпионате Швеции

Бывшего полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Нигерии Диксона Этуху дисквалифицировали на пять лет за попытку организации договорного матча. Нигериец в 2017 году пытался заставить вратаря шведского АИКа Кенни Стаматопулоса сдать матч с "Гетеборгом". 37-летний футболист вместе с еще одним игроком предлагал Стаматопулосу деньги за сдачу игры.

Дисциплинарный комитет Шведского футбольного союза дисквалифицировал Этуху на пять лет. Дисквалификация начала отсчет с 13 апреля.

Этуху начинал карьеру в "Манчестер Сити". На его счету 13 игр за английский клуб с 2000 по 2002 год. Кроме того, нигериец выступал за "Норвич", "Сандерленд" и "Фулхэм" и "Блэкберн". В составе сборной Нигерии полузащитник выступал на ЧМ-2010. Всего Этуху сыграл 19 игр за сборную своей страны. Последним клубом футболиста стал АИК, который он покинул по окончании сезона-2016.

Реклама

Ранее мы писали, что шестерых футболистов "Олимпика" дисквалифицировали пожизненно за "договорняки". Спортивный арбитраж в Лозанне оставил в силе решение Украинской ассоциации.

Также мы писали, что российского футболиста обвиняют в договорняках в Беларуси. В Минске начались слушания по делу о "проданных" встречах Высшей лиги с участием "Гомеля".

Чем занимается футбольный комментатор на карантине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол футболист договорной матч

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья задница приносит удачу футбольным командамФутбол
Переболевший коронавирусом футболист:
Переболевший коронавирусом футболист: "Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу"Футбол
Бывший капитан
Бывший капитан "Динамо" назвал человека, который пугает его не меньше, чем коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...