Сколько стоит сдать матч в Беларуси: российского футболиста обвиняют в договорняках

В Минске начались слушания по делу о "проданных" встречах Высшей лиги с участием "Гомеля"

23 марта в суде Московского района Минска начались слушания по делу о договорных матчах в чемпионате Беларуси. Два договорных поединка сумели найти у "Гомеля". Но персонально из команды южан в материалах дела проходит лишь российский защитник Дмитрий Айдов. Ранее мы сообщали, что испанский клуб клуб подозревают в сдаче решающего матча за Лигу чемпионов.

За сдачу матча Высшей лиги с БАТЭ, который состоялся 13 июня 2018 года (0:3), Айдов якобы получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тысяч долларов, а за проигрыш брестскому "Динамо" 29 июня того же года (0:6) — 10 тысяч в американской валюте. Как распределялись деньги в команде и делились ли они вообще — следствием пока не установлено.

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Отметим, что Айдов выступал за "Гомель" в 2017-м и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского "Арсенала", "Анжи", московского "Торпедо", "Волги" из Нижнего Новгорода и самого "Нижнего Новгорода". Сейчас 37-летний защитник представляет "Локомотив-НН".

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Мы также писали, что легенду футбола Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов. Агент рассказал, как вместе с тренером организовал договорной матч "Манчестер Юнайтед" против "Ювентуса".

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