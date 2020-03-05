Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом

Бывший игрок "Брондбю" и сборной Дании Томас Каленберг заболел коронавирусом, сообщил датский клуб на своем сайте. Отмечается, что Каленберг заразился во время своей поездки в Амстердам. В настоящее время футболист изолирован от общества, но был одним из зрителей матча чемпионата Дании между "Брондбю" и "Люнгбю", который состоялся в прошлое воскресенье.

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В датском клубе провели расследование с целью выяснить, кто находился в контакте с Каленбергом во время его посещения стадиона. По итогам проверки 13 человек было помещено на карантин. Каленберг известен по выступлениям за "Осер" и "Вольфсбург". За сборную Дании он играл с 2003 по 2015 год.

Как мы писали ранее,в украинском футболе оценили риски переноса матчей из-за коронавируса. "Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответ, – заявил исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий. – Если у нас появятся причины для отмены или переноса матчей, то обязательно оперативно отреагируем".

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