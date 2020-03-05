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"Ждем ответ из Минздрава": боссы украинского футбола оценили риски переноса матчей из-за коронавируса

5 марта, 12:48

Юрков Богдан

Исполнительный директор Премьер-лиги обещает оперативную реакцию - при наличии на то причин

Исполнительный директор украинской футбольной Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о вероятности переноса матчей чемпионата страны или проведения их без зрителей из-за коронавируса. Отметим, что ранее с подозрением на коронавирус в Черновцах госпитализировали еще двух человек.

"Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответ. Также в постоянном контакте со спортивно-медицинским комитетом Украинской ассоциации футбола. Держим руку на пульсе, – заявил исполнительный директор Премьер-лиги, занимающейся проведением футбольных матчей в высшем дивизионе страны. – Если у нас появятся причины для отмены или переноса матчей, то обязательно оперативно отреагируем"

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/ Фото: Сегодня|Спорт

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Ранее мы сообщали, что как минимум месяц матчи в Италии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса. Правительство этой страны постановило, что все спортивные события до 3 апреля должны проходить при пустых трибунах.

Также мы рассказывали, что во Франции запретили игрокам "Страсбура" жать руку Неймару. Руководство французского футбола из-за коронавируса наложило табу на традиционные рукопожатия перед матчами.

Напомним, на днях появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

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чемпионат Украины коронавирус УПЛ

Источник: ua.tribuna.com

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