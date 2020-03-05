Коронавирус: в Черновицкой области могут закрыть все учебные заведения

В Черновцах собирается специальная комиссия, которая обсудит введение карантина из-за коронавируса во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях области. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, сообщает УНН.

"Мы созываем заседание нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на котором будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений, которые сейчас прорабатывают модель работы дистанционно", - рассказал Осачук.

Также по рекомендациям украинских властей введут ограничения на мероприятия с большим скоплением людей.

Кроме того, глава Черновцов Алексепй Каспрук также на своей странице в Facebook также сообщил о сборе комиссии.

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"Министерство здравоохранения рекомендует карантин. Собираем комиссию. Будем принимать решение", – написал он.

Стоит отметить, что мнения горожан по этому поводу разделились. Часть людей считает, что карантин нужно ввести чтобы уберечься от вируса, другие же считают, что такие меры ни к чему, ведь детей все равно не с кем оставить дома.

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Напомним, что в Черновцах еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

На данный момент в Украине есть один зараженный коронавирусом. Из-за протестов местных жителей его жену также забрали на обсервацию, несмотря на то, что она здорова.

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