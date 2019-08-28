Бывший футболист сборной США умер в 35 лет

В MLS Колин Кларк провел восемь сезонов

Бывший полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщается в официальном Twitter американского клуба.

"Лос-Анджелес Гэлакси" оплакивает потерю своего бывшего игрока Колина Кларка. Все наши мысли с его семьей и друзьями", - говорится в сообщении.

Помимо "Гэлакси" Кларк защищал цвета клубов MLS "Хьюстон Динамо" и "Колорадо Рэпидс". Всего на его счету 138 матчей и 15 забитых мячей в североамериканской футбольной лиге. В MLS футболист провел восемь полных сезонов. Профессиональную карьеру Колин завершил в 2014 году, в возрасте 31 года.

Реклама

Ранее мы писали, что во сне умерла футболистка сборной России. 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново". На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет.

Также сообщалось, что экс-футболист "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач после скитаний по миру умер в Харькове. Деркач в качестве футболиста выигрывал два Кубка СССР.

По каким признакам можно понять, что человек задумал самоубийство

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама