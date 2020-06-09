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Бывший футболист сборной Украины осудил тех, кто едет работать в Россию, в интервью российскому сайту

9 июня, 17:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Евгений Левченко отпустил жену в Россию, а сам не может объяснить, почему туда не едет

42-летний Евгений Левченко, который в свое время выступал за сборную Украины, а ныне является председателем профсоюза футболистов Нидерландов, дал большою интервью российскому спортивному сайту. Уроженец Константиновки, что в Донецкой области, также работает экспертом футбола на украинском и нидерландском телевидении. К слову, недавно Левченко нашел рецепт успеха для "Динамо".

Среди прочего Евгений высказал свое отношение к игрокам, которые работают в Российской Федерации:

"На сегодняшний день я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. Не вижу этому никаких оправданий. Если футболист говорит, что ему нечего есть, – это не правда. Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков.

Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Это моя принципиальная точка зрения. Не потому что у меня нет друзей или я не люблю приезжать в Россию. Просто потому что у нас конфликт. Я сам себе не смогу объяснить, почему я туда еду".

Ранее Евгений выступал в России за ЦСКА и подмосковный "Сатурн". Недавно, в 2018 году, его жена снимались в российской комедии.

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Недавно Левченко рассказал о походе в ресторан в Амстердаме во время пандемии.

Смотрите, как в последнем на данный момент матче сборная Украины сыграла в гостях вничью с сербами

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Россия интервью футбол заработки Евгений Левченко

Источник: sports.ru

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