В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины и популярный телеэксперт Евгений Левченко после длительного карантина и самоизоляции наконец-то вышел в свет со своей женой, актрисой Викторией Кобленко. Футболист, который долгое время живет в Нидерландах, рассказал, по какому принципу сейчас работают рестораны Амстердама, чтобы избежать распространения коронавируса.

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"Послекарантинный ужин! После 2,5 месяцев домашних арестов, вырвались вдвоем на ужин! Нарядились. Костюм не надевал месяца три точно. Но новая реальность в ресторане: тарелки берешь сам и ставишь сам на поднос. Расстояние с официантом 1,5 метра минимум!", – написал Левченко в своем Instagram.

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Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста во время карантина открыла для себя велотуризм. Виктория Кобленко показала, как их семья осваивает новые маршруты в Нидерландах.

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