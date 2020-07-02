Бывший футболист сборной Украины выпал с балкона после алкоголя: Рыкун все подтвердил

Скандальная история произошла еще в 2009-м. Но даже 11 лет спустя полузащитник вспоминает о ней крайне неохотно

Бывший полузащитник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Александр Рыкун спустя много лет подтвердил историю о том, как в 2009 году, выступая за харьковский клуб, выпал с балкона гостиницы в Винниках под Львовом, где тогда остановилась его команда.

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Ранее об этой истории вспомнил владелец львовского "Руха" Григорий Козловский. И Александра Рыкуна это задело, о чем он признался в интервью каналу "Бомбардир".

- Читал интервью Козловского у Вацко. Там были тоже вопросы обо мне. Мне не нравится, когда там что-то говорят. Козловский, есть у тебя команда, занимайся ею, рассказывай там. 13 лет не играешь, и все им надо знать. Мало футболистов там? Не понимаю.

- Вы подтверждали, что выпали из окна в Винниках. С четырех метров упали?

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- Это было. Я уже и сам забыл. Зачем Козловскому вспоминать? У него есть чем заниматься.

- Эту историю мы подтверждаем?

- Да. Уже столько время прошло. Что было, то было. Что тут отрицать? Если правда было, значит, было.

- Вам было неприятно, что Козловский рассказал эту историю?

- Да. Столько времени уже прошло, зачем оно надо? Он же тоже выбегает на поле. Какой ты пример подаешь? Бегаешь за судьями. Я же тоже могу сесть и рассказывать: "Че ты побежал? Такой и такой ты". Ну сказал и сказал. Может, это надо ему было. Больше нечего человеку рассказать.

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Александр Рыкун

Александр Рыкун / Фото: fcdnipro.com

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Ранее Александр Рыкун крайне неохотно рассказывал о событиях 2009 года в Винниках. Он утверждал, что был расстроен после неудачного матча с ФК "Львов", попытался бороться со стрессом с помощью алкоголя, но "получилось совсем неудачно". При этом добавлял: "Ну, что аж с третьего этажа выпал – это преувеличение".

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