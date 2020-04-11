Бывший главный тренер киевского "Динамо" во время пандемии потерял престижную работу

61-летний украинец Анатолий Демьяненко покинул словацкую "Нитру", которую возглавлял с начала года

Во время паузы в футбольных соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса, словацкий клуб "Нитра" и украинский специалист Анатолий Демьяненко, который в свое время возглавлял киевское "Динамо", прекратили сотрудничество. Причины ухода Демьяненко пока не называются.

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Отметим, что под руководством 61-летнего Анатолия Демьяненко словацкая команда сыграла четыре матча, добыв одну победу, один раз сыграв вничью. Еще два поединка "Нитра" проиграла.

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Анатолий Демьяненко / Фото: Facebook

Напомним, Демьяненко возглавил "Нитру" в январе. До этого он не тренировал на протяжении семи лет после того, как покинул луцкую "Волынь" в 2013 году.

Анатолий Демьяненко известен по работе с "Динамо" – киевлян он возглавлял с 2005 по 2007 год. Позднее украинский тренер работал с азербайджанским "Нефтчи" и "Насафом" из Узбекистана. При этом с "Динамо" Демьяненко выигрывал чемпионат, а также дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Тогда как "Насафом" в 2011 году стал победителем Кубка АФК – второго по статусу клубного турнира Азии.

На момент остановки чемпионата Словакии "Нитра", с которой работал Анатолий Демьяненко, занимает пятое место во второй шестерке первенства.

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