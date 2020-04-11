"Ты больной": бывший капитан "Динамо" сделал ставку на то, что у Алиева – коронавирус

Со дня на день Алиев узнает результат своего теста. Однако Морозюк не сомневается, что у Александра - COVID-19

Два бывших футболиста киевского "Динамо" – экс-капитан команды Николай Морозюк и Александр Алиев – в прямом эфире в Instagram обсудили состояние здоровья Алиева, который недавно сдал тест на коронавирус. Напомним, на днях, после прогулки по Киеву с дочкой, Алиев заявил, что у него симптомы COVID-19.

Алиев: Через два-три дня должны дать результат теста на коронавирус. Мне еще один день осталось антибиотики пропить

Морозюк: Да ты болеешь. Я по тебе вижу, что ты болеешь. Предлагаю ставку. Готов поставить 1 к 5, что у тебя будет коронавирус. На 90 процентов уверен, что у тебя результат будет позитивный. Ты болеешь

Алиев: Пошел ты ***

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Морозюк: Ты больной. Ты по жизни больной

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Ранеекоронавирус обнаружили у жены Николая Морозюка Ирины."Было очень хреново, – призналась девушка уже после того, как ей удалось победить болезнь, добавив. – Я серьезно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребенком и няней, но они хорошо себя чувствуют".

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