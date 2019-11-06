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Бывший игрок "Динамо" будет играть за любительский клуб

6 ноября, 16:55

Исмаэль Бангура перешел в "Мюлузу"

Исмаэль Бангура

Исмаэль Бангура / Фото: Instagram

Бывший нападающий "Динамо" Исмаэль Бангура стал игроком "Мюлуза". Гвинейский бомбардир будет до конца сезона выступать за любительский клуб в первом дивизионе любительского чемпионата Франции, четвертом по силе дивизионе страны.

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Отмечается, что "Мюлуз" подписал экс-динамовца как свободного агента. Напомним, за киевское "Динамо" Бангура играл в 2007-2009 годах.

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В 46 матчах в чемпионате Украины он забил 28 мячей. В еврокубках доходил с "бело-голубыми" до полуфинала Кубка УЕФА.

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Последним клубом Бангура был саудовский "Аль-Раед", в котором ветеран играл с января 2016 года по лето нынешнего с перерывами на аренду в "Аль-Батине", также представляющем Саудовскую Аравию.

Напомним, в первом матче в Киеве "Динамо" и "Копенгаген" разошлись миром 1:1. Гости открыли счет в самом дебюте игры, а после перерыва Шабанов сравнял счет. Впоследствии УЕФА включил его и другого украинца, Яремчука, в символическую сборную Лиги Европы.

Смотрите обзор поединка в Киеве межу "Динамо" и Копенгагеном", который завершился со счетом 1:1

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Динамо Киев Исмаэль Бангура

Источник: Сегодня|Спорт

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