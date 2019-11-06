Кадар и Буяльский возвращаются: "Динамо" улетает на матч Лиги Европы с усилением

Михайличенко получил усиление из лазарета, зато оставил в Киеве чемпиона мира U-20

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское "Динамо" отправится в Данию на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена". Рейс из Киева запланирован на 11:00. Алексей Михайличенко возьмет с собой на ответственный поединок 21 исполнителя. Отметим возвращение в основную группу защитника Тамаша Кадара и полузащитника Виталия Буяльского, а также отсутствие в заявке чемпиона мира U-20 Георгия Цитаишвили.

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Заявка "Динамо" на матч против "Копенгагена":

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Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.

Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет. Защитники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.

Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов. Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.

Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский. Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

После трех туров обе команды имеют по пять баллов и делят между собой первое-второе места в группе. В спину им дышит "Мальме", имеющий на один балл меньше, но в параллельном матче шведская команда будет играть с главным аутсайдером группы "Лугано".

Напомним, в первом матче в Киеве "Динамо" и "Копенгаген" разошлись миром 1:1. Гости открыли счет в самом дебюте игры, а после перерыва Шабанов сравнял счет. Впоследствии УЕФА включил его и другого украинца, Яремчука, в символическую сборную Лиги Европы.

Смотрите обзор поединка в Киеве межу "Динамо" и Копенгагеном", который завершился со счетом 1:1

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