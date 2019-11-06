Кадар и Буяльский возвращаются: "Динамо" улетает на матч Лиги Европы с усилением

Сегодня киевское "Динамо" отправится в Данию на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена". Рейс из Киева запланирован на 11:00. Алексей Михайличенко возьмет с собой на ответственный поединок 21 исполнителя. Отметим возвращение в основную группу защитника Тамаша Кадара и полузащитника Виталия Буяльского, а также отсутствие в заявке чемпиона мира U-20 Георгия Цитаишвили.
Читайте также: онлайн матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" в Лиге чемпионов
Заявка "Динамо" на матч против "Копенгагена":
- Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.
- Защитники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.
- Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.
После трех туров обе команды имеют по пять баллов и делят между собой первое-второе места в группе. В спину им дышит "Мальме", имеющий на один балл меньше, но в параллельном матче шведская команда будет играть с главным аутсайдером группы "Лугано".
В тренде"Динамо" Загреб – "Шахтер": онлайн дуэли на "Максимире", где может определиться вторая команда группы C
Напомним, в первом матче в Киеве "Динамо" и "Копенгаген" разошлись миром 1:1. Гости открыли счет в самом дебюте игры, а после перерыва Шабанов сравнял счет. Впоследствии УЕФА включил его и другого украинца, Яремчука, в символическую сборную Лиги Европы.
Смотрите обзор поединка в Киеве межу "Динамо" и Копенгагеном", который завершился со счетом 1:1
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк