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Кадар и Буяльский возвращаются: "Динамо" улетает на матч Лиги Европы с усилением

6 ноября, 10:34

Михайличенко получил усиление из лазарета, зато оставил в Киеве чемпиона мира U-20

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское "Динамо" отправится в Данию на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена". Рейс из Киева запланирован на 11:00. Алексей Михайличенко возьмет с собой на ответственный поединок 21 исполнителя. Отметим возвращение в основную группу защитника Тамаша Кадара и полузащитника Виталия Буяльского, а также отсутствие в заявке чемпиона мира U-20 Георгия Цитаишвили.

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Заявка "Динамо" на матч против "Копенгагена":

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  • Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.
  • Защитники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.
  • Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

После трех туров обе команды имеют по пять баллов и делят между собой первое-второе места в группе. В спину им дышит "Мальме", имеющий на один балл меньше, но в параллельном матче шведская команда будет играть с главным аутсайдером группы "Лугано".

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Гол Коноплянки

Напомним, в первом матче в Киеве "Динамо" и "Копенгаген" разошлись миром 1:1. Гости открыли счет в самом дебюте игры, а после перерыва Шабанов сравнял счет. Впоследствии УЕФА включил его и другого украинца, Яремчука, в символическую сборную Лиги Европы.

Смотрите обзор поединка в Киеве межу "Динамо" и Копенгагеном", который завершился со счетом 1:1

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Лига Европы Динамо Киев Копенгаген Виталий Буяльский Тамаш Кадар Георгий Цитаишвили

Источник: Сегодня|Спорт

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