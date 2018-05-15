Бывший игрок сборной Тринидада и Тобаго погиб в ДТП

Сегодня, 18:15

Джей-Ллойд Сэмюэл известен своим выступлением за "Астон Виллу"

Фото AFP
Фото AFP

Бывший игрок "Астон Виллы" и сборной Тринидада и Тобаго Джей-Ллойд Сэмюэл погиб на 38-году жизни в результате аварии, сообщается в официальном микроблоге Ассоциации футбола Тринидада и Тобаго в Twitter.

"Мы получали ужасные новости, что экс-игрок нашей сборной, "Астон Виллы" и "Болтона" Джей-Ллойд Сэмюэл погиб в результате автомобильной аварии этим утром в Англии. Ассоциация и его бывшие партнеры по команде выражают глубокие соболезнования его семье в это трудное время", – говорится в сообщении.

Сэмюэл за свою карьеру также выступал за английские "Джиллингем", "Кардифф Сити" и "Эгертон", а также иранские "Эстегляль" и "Пайкан". В 2001 году в составе "Астон Виллы" он стал обладателем Кубка Интертото.

Ранее мы писали, что во время гонки "Джиро д’Италия" погиб мотоциклист, попавший под колеса автомобиля. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу на вертолете, но скончался через несколько часов.

Также стало известно, что пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс утонул, пытаясь спасти своего щенка. Спортсмен прыгнул в ледяную воду и пропал. Его тело искали спасатели, но обнаружить погибшего удалось только на следующий день.

А до этого мы сообщали, что в Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь. Футболист "Марсонии" Бруно Бобан был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.
ДТП, умер, футболист, сборная Тринидада и Тобаго

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Источник:

Р-спорт

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