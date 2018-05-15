Бывший игрок сборной Тринидада и Тобаго погиб в ДТП

Бывший игрок "Астон Виллы" и сборной Тринидада и Тобаго Джей-Ллойд Сэмюэл погиб на 38-году жизни в результате аварии, сообщается в официальном микроблоге Ассоциации футбола Тринидада и Тобаго в Twitter.

"Мы получали ужасные новости, что экс-игрок нашей сборной, "Астон Виллы" и "Болтона" Джей-Ллойд Сэмюэл погиб в результате автомобильной аварии этим утром в Англии. Ассоциация и его бывшие партнеры по команде выражают глубокие соболезнования его семье в это трудное время", – говорится в сообщении.

Сэмюэл за свою карьеру также выступал за английские "Джиллингем", "Кардифф Сити" и "Эгертон", а также иранские "Эстегляль" и "Пайкан". В 2001 году в составе "Астон Виллы" он стал обладателем Кубка Интертото.

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