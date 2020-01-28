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Бывший игрок "Шахтера" подписал контракт с "Манчестер Сити"

28 января, 18:02

Фернандиньо продлил соглашение с английским клубом еще на год

Фернандиньо в игре

Фернандиньо в игре / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фернадиньо сегодня подписал новое соглашение с английским грандом. Предыдущий контракт бразильца заканчивался летом 2020 года, но стороны решили продлить его еще на один сезон – до 2021 года. К слову, читайте, как ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна прошел стажировку у тренера "Манчестер Сити".

О подписании контракта сообщили в соцсетях на официальных страничках клуба.

В состав "МанСити" ныне 34-летний Фернандиньо пришел в 2013 году из донецкого "Шахтера". За шесть с половиной лет он сыграл почти 300 матчей, а в последнее время часто появляется на поле с капитанской повязкой. Три раза с "горожанами" становился чемпионом Англии.

К слову, не так давно считалось, что Ферна уйдет из клуба ближайшим летом. Даже в телепередаче на британском ТВ Рияд Марез проговорился, что Фернандиньо покинет "Манчестер Сити". Видимо, с тех пор руководство клуба изменило свое мнение и решило предложить ветерану новый контракт – хотя бы на год.

Смотрите, как Фернандиньо забивал за "Манчестер Сити"

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